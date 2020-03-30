Евакуація українців: МАУ завершила програму спецрейсів

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" після рішення щодо закриття кордону повернула додому близько двох тисяч людей.

Про це повідомляється на сторінці МАУ у Facebook.

"Вчора ми зустріли вдома у "Борисполі" наш останній евакуаційний рейс PS1172, яким з Бангкока повернулися 274 пасажири. Це був особливий для нас рейс. Після рішення Уряду щодо повного припинення пасажирського сполучення, ми в період 26 – 28 березня виконали додаткові евакуаційні рейси та повернули додому близько двох тисяч людей", - ідеться в повідомленні.

Водночас в авіакомпанії заявили, що на цьому програму спеціальних польотів МАУ завершено.

Зазначається, що літаку, який повернув українців з Бангкока, провели глибоку і повну дезінфекцію та "запаркували" його в KBP до відновлення льотної діяльності.

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"Ми в МАУ підтримуємо позицію держави, що безпека громадян, які наразі перебувають в Україні – є пріоритетом національної безпеки. На наше переконання, для цього кожен повинен робити свою роботу: безпека пасажирів у небі – наша відповідальність; здійснення тестування, виокремлення здорових осіб та тих, хто є потенційним носієм вірусу з подальшою обсервацією останніх - в руках лікарів, санітарно-епідеміологічних та інших медичних служб. За це ми їм низько вклоняємося та дякуємо!", - наголосили в МАУ.

Як повідомлялося, Україна з суботи, 28 березня, повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.