МАУ пропонує два варіанти компенсації за скасовані рейси
Про це розповів президент МАУ Євген Дихне в інтерв'ю для Ліга.Бізнес.
"Повернення коштів можливе в майбутньому періоді, але не в сьогоднішній ситуації. Коли ми повернемося до мирного життя, будемо здатні опрацювати запити й виконати побажання пасажирів, зможемо запропонувати і такий варіант", - сказав Дихне.
Він додав, що зараз компанія пропонує два варіанти компенсації за скасований рейс. Перший - перенесення перельоту на будь-яку майбутню дату протягом року без штрафів за внесення змін. А другий - електронний ваучер на суму покупки невикористаного квитка з 25% бонусом від цієї суми, який слід пред'явити для купівлі квитків на рейс МАУ протягом року.
"Пасажирам слід розуміти, що наші з ними взаємовідносини, які були побудовані за договором перевезення, наразі є нерелевантні. Це пов'язано з форс-мажорними обставинами, які від нас не залежать", - наголосив Дихне.
Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала всі регулярні рейси по 24 квітня включно у зв'язку з рішенням уряду про режим надзвичайної ситуації на території України.
14 березня Кабмін прийняв рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців і закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня. З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
З 18 березня в Україні призупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.