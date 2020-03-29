В оновленому бюджеті фінансування освіти скорочується лише на 4% - Шмигаль

У змінах до державного бюджету на 2010 рік передбачено, що фінансування освітньої галузі скорочується лише на 4% і становитиме 126 млрд грн.

Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

«Жодні надзвичайні ситуації не повинні впливати на сферу освіти і науки. Це фундамент, на якому будується майбутнє країни. Тому завданням уряду є забезпечення його безперебійної роботи. У запропонованому проєкті держбюджету на освітню галузь передбачається 126 млрд грн. Тобто, зменшення становить лише 4%, та істотно не зачепить найважливіші державні програми», - написав Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше в Міністерстві фінансів розробили зміни до держбюджету для спрямування коштів на протидію коронавірусу з інших непріоритетних державних програм. Після цього у профільному комітеті ВР заявили, що Мінфін запропонував фактично скасувати все фінансування освіти і науки, крім заробітних плат.