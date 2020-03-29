При створенні Стабфонду видатки на інфраструктуру, культуру й освіту збережуть - Шмигаль

Уряд закінчив попередню роботу над змінами до держбюджету, спрямованими на створення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусною хворобою та підтримки населення й бізнесу. Водночас видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру й освіту збережені.

Про це у своєму Telegram повідомив 29 березня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Закінчили попередню роботу над змінами до держбюджету. Це був складний процес, але саме цього вимагають складні часи. Що маємо у підсумку. Незважаючи ні на що, видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру й освіту — збережені", - зазначив він.

За словами Шмигаля, "видатки Стабілізаційного фонду, про який багато говорили останніми днями, будуть спрямовані на людей".

"А саме: додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо задіяні в боротьбі з коронавірусною хворобою; грошову допомогу пенсіонерам; виплати українцям, які через поширення хвороби та протиепідеміологічні заходи втратили роботу; надання фінансової допомоги вітчизняному бізнесу", - додав він.

"Про деталі буду інформувати після затвердження проєкту змін до бюджету Кабінетом міністрів", - зазначив прем’єр.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив рішення для утворення Стабілізаційного фонду, який використовуватиметься для подолання наслідків кризи, спричиненої коронавірусом.

Розмір Стабілізаційного фонду, за різними даними, становитиме 124-200 млрд грн. Для його формування очікується значне зменшення ряду видатків у держбюджеті-2020, а також збільшення дефіциту бюджету.

Зокрема, за даними Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, Мінфін пропонуватиме урізати фінансування Держкіно (на 750 млн грн), Українського культурного фонду (500 млн грн), Інституту книги (150 млн грн), туризму (240 млн грн), а також витрат на програму "зшивання країни", реставраційні роботи із захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики – на суму понад 500 млн грн.

Повідомлялося також про можливість скорочення бюджетних видатків на деякі інфраструктурні проєкти. Так, власник і президент інвестиційної групи DCH Олександр Ярославський закликав Президента та уряд зберегти заплановане на 2020 рік бюджетне фінансування реконструкції Дніпровського аеропорту. За його даними, з бюджету "прибрали рядок про фінансування Дніпровського аеропорту".