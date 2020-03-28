США виділяють Україні $1,2 мільйона на боротьбу з коронавірусом

Уряд Сполучених Штатів прийняв рішення виділити Україні $1,2 млн з метою посилення заходів протидії неконтрольованому поширенню коронавірусу Covid-19.

Про це у Facebook повідомляє Посольство України в США.

"США виділяють Україні медичну та гуманітарну допомогу в розмірі понад $1,2 млн для протидії коронавірусу", - зазначають у дипломатичному представництві.

Уточнюється, що ця допомога піде, зокрема, "на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення Covid-19".

Україна є однією з низки держав, яким американський уряд виділяє додаткове фінансування. Ці гроші почнуть надходити 3 квітня.

"Україна високо цінує підтримку й допомогу влади США у сфері охорони здоров‘я та боротьби з пандемією", - відзначили у Посольстві.

За останніми даними, в Україні підтверджено 310 випадків зараження коронавірусом.