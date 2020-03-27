Мінцифри представить освітній серіал для держслужбовців на базі інструментів Google
Про це відомство повідомляє на своєму Telegram-каналі.
"30 березня Мінцифра презентує освітній серіал "Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google"", - йдеться в повідомленні.
Завдяки цьому серіалу, пояснюють у відомстві, держслужбовці опанують: спільне редагування документів у Google Документи; збір даних за допомогою Google-форми; спільне планування за допомогою Google-календар; використання нотаток Google Keep; отримання сповіщень за допомогою Google Сповіщення; створення віртуальних кімнат Google Classroom; скорочення посилань і аналіз переходів за посиланням.
У Мінцифри додали, що сам серіал розроблений у співпраці з компанією Google та втілений за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge.
Як повідомлялося, до кінця року у Мінцифри планують запустити більше 20 освітніх серіалів.