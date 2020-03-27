Мінцифри представить освітній серіал для держслужбовців на базі інструментів Google

Через кілька днів Міністерство цифрової трансформації України презентує освітній серіал на платформі "Дія. Цифрова освіта" "Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google".

Про це відомство повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"30 березня Мінцифра презентує освітній серіал "Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google"", - йдеться в повідомленні.

Завдяки цьому серіалу, пояснюють у відомстві, держслужбовці опанують: спільне редагування документів у Google Документи; збір даних за допомогою Google-форми; спільне планування за допомогою Google-календар; використання нотаток Google Keep; отримання сповіщень за допомогою Google Сповіщення; створення віртуальних кімнат Google Classroom; скорочення посилань і аналіз переходів за посиланням.

У Мінцифри додали, що сам серіал розроблений у співпраці з компанією Google та втілений за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge.

Як повідомлялося, до кінця року у Мінцифри планують запустити більше 20 освітніх серіалів.