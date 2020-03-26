У додатку "ДІЯ" починають тестувати цифрові паспорти

У Міністерстві цифрової трансформації України вирішили не переносити терміни тестування та запуск цифрового поліса страхування авто, цифровий студентський, паспорт та закордонний паспорт.

Про це заявили у пресофісі відомства, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Раніше розглядали можливість переносу запуску цифрових сервісів, але вже сьогодні починаємо тестування цифрових паспортів у Дії", - повідомили у прес-офісі.

У Мінцифри пояснили: для того, щоб аби стати одним із перших власників цифрового біометричного закордонного паспорта та ID-картки, треба пройти реєстрацію. Взяти участь у тестуванні зможуть 28 тисяч українців (з-поміж тих, хто вже має біометричний паспорт та ID-картку) – 20 тис. користувачів Android та 8 тис. користувачів iOS.

У Мінцифри додали, що наступного тижня планується запустити портал Дія з послугами для ФОПа (відкриття, закриття, зміна КВЕД) та можливістю доступу громадян до інформації про себе з чотирьох реєстрів:

- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань — інформація для бізнесу (про ФОП та КВЕДи, зв’язані з вами юридичні особи та громадські формування);

- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та обтяження на нерухоме майно — інформація про нерухоме майно (квартири та будинки);

- Єдиний державний реєстр транспортних засобів — інформація про транспортні засоби (дані по техпаспорту та водійському посвідченню);

- Державний земельний кадастр — про землю (права власності на земельні ділянки).

Як повідомлялось, бренд і концепцію додатку було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. Тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч