ФОПи-провайдери інтернету мають право на спрощену систему оподаткування — Мінцифри

Фізична особа-підприємець має право на спрощену систему оподаткування, якщо вона надає провайдерські послуги доступу до мережі інтернет.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Фізична особа-підприємець має право здійснювати діяльність на спрощеній системі оподаткування у разі надання провайдерських послуг доступу до мережі Інтернет. При цьому, таким провайдером не повинні надаватися послуги, визначені ст.291 Податкового кодексу України. Ці роз’яснення були також надіслані до районних відділів податкової служби", - йдетсья в повідомленні.

У відомстві пояснили, що це дозволяє убезпечити діяльність малих провайдерів.