Клименко доручив створити у поліції кадровий резерв керівників

Очільник Національної поліції Ігор Клименко дав вказівку створити у кожному органі та підрозділі поліції кадровий резерв керівників на випадок захворювання на Covid-19.

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції України.

Він нагадав, що у Нацполіції 27 березня отримали інформацію щодо захворювання кількох поліцейських на нову коронавірусну інфекцію.

"Серед них мій заступник – начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Я бажаю всім скорішого одужання! І в цих умовах ми маємо оперативно та дієво реагувати. Тож я дав вказівку створити у кожному органі та підрозділі поліції кадровий управлінський резерв та напрацювати механізм функціональної взаємозамінності керівників для оперативної та скоординованої роботи в нинішніх умовах", - зазначив Клименко.

Голова Національної поліції України наголосив, що, попри випадки захворювань на Covid-19 серед керівного складу, управління органами та підрозділами поліції здійснюється безперебійно та на професійному рівні.

Як повідомлялося, Covid-19 виявили у трьох поліцейських та одного курсанта, серед хворих - начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Фото: npu.gov.ua