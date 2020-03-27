Клименко доручив створити у поліції кадровий резерв керівників
Про це інформує Управління комунікації Національної поліції України.
Він нагадав, що у Нацполіції 27 березня отримали інформацію щодо захворювання кількох поліцейських на нову коронавірусну інфекцію.
"Серед них мій заступник – начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Я бажаю всім скорішого одужання! І в цих умовах ми маємо оперативно та дієво реагувати. Тож я дав вказівку створити у кожному органі та підрозділі поліції кадровий управлінський резерв та напрацювати механізм функціональної взаємозамінності керівників для оперативної та скоординованої роботи в нинішніх умовах", - зазначив Клименко.
Голова Національної поліції України наголосив, що, попри випадки захворювань на Covid-19 серед керівного складу, управління органами та підрозділами поліції здійснюється безперебійно та на професійному рівні.
Як повідомлялося, Covid-19 виявили у трьох поліцейських та одного курсанта, серед хворих - начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Фото: npu.gov.ua