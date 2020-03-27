На Банковій обговорили з представниками ЮНІСЕФ соцпідтримку в умовах пандемії

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська обговорила з представниками соціальних проєктів ЮНІСЕФ шляхи вирішення комплексу соціальних питань, пов’язаних з наслідками поширення на території України Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Зокрема, основний акцент було зроблено на соціальній підтримці та патронаті найбільш соціально вразливих категорій населення, а також на підтримці сімейних форм виховання та дітей, які повернулися в біологічні сім’ї", - йдеться у повідомленні.

Учасники зустрічі зазначили, що нагальним питанням в умовах пандемії є підвищення статусу соціальних працівників, які працюють безпосередньо з родинами, їх відповідного матеріального заохочення та забезпечення засобами індивідуального захисту.

Окрім того, обговорювалося питання реалізації соціальних програм, спрямованих на державну підтримку зазначених категорій сімей.

Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними, у світі заражено коронавірусом 549147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 - летальні, 5 людей одужали.

Фото: president.gov.ua