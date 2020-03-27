В Україну за добу повернулись понад 18 тисяч українців

В Україну за минулу добу повернулось понад 18 тисяч українців

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Минулої доби пасажиропотік на кордоні мав тенденцію до збільшення. 26 березня співробітники Держприкордонслужби здійснили понад 27 тисяч пропускних операцій як на в’їзд, так і на виїзд. Переважна більшість – понад 18 тисяч пропускних операцій – було здійснено відносно громадян України, які поверталися з-за кордону», - сказав речник.

За його словами, понад 6,5 тисяч наших співвітчизників прибули в пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС без транспортних засобів. Прикордонники разом з органами місцевої влади та ДСНС продовжують роботу щодо забезпечення перевезення таких людей через кордон, Зокрема було здійснено понад 200 виїздів транспортних засобів для перевезення громадян, додав Демченко.

Як повідомлялось, вже 94 356 громадян повернулися в Україну завдяки сприянню дипломатичних установ.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.