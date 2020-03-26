Міносвіти скасує четвертий етап всеукраїнських олімпіад

Міністерство освіти і науки України скасує четвертий етап всеукраїнських олімпіад.

Про це сказала в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій під час онлайн-брифінгу у четвер, 26 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Олімпіади. Знаю, розумію, але сьогодні, зважаючи на ситуацію, четвертий етап всеукраїнських олімпіад буде скасовано. Ми не маємо можливості, і ми не будемо ризикувати здоров’ям і життям наших учнів і наших вчителів. У них буде ще шанс досягти успіху», - сказала Мандзій.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

За даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.