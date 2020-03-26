Уряд дозволив працювати ветклінікам та зооаптекам під час карантину

Кабінет міністрів України скасував раніше запроваджену на час карантину заборону на ветеринарну лікувально-профілактичну допомогу тваринам, а також оптову та роздрібну торгівлю ветпрепаратами і кормами.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Уряд погодився з ініціативою Держпродспоживслужби та зняв заборону на діяльність закладів ветеринарної медицини з надання послуг у сфері лікувальної допомоги тваринам, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними препаратами, кормами під час карантину", - йдеться у повідомленні.

Також знято обмеження на торгівлю пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом.

У пресслужбі зазначили, що рішення внести відповідні зміни до постанов Кабінету міністрів України №211 від 11 березня 2020 року та №215 від 16 березня 2020 року уряд ухвалив на своєму засіданні 25 березня.

Зняття обмежень на діяльність закладів ветеринарної медицини запобігатиме виникнення і розповсюдженню особливо небезпечних інфекційних захворювань серед домашніх та сільськогосподарських тварин, а також спалахів хвороб, спільних для людей і тварин, заявили у відомстві.

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А зняття обмежень на торгівлю пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом сприятиме своєчасному проведенню весняно-польових робіт в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 25 березня розширив перелік дозволених на період карантину видів діяльності, на які раніше було накладено заборону. Як зазначили в Мінекономіки, зокрема, знято заборону на оптову торгівлю харчовими продуктами.

Крім того, уряд пом’якшив умови пасажирських перевезень, які здійснюються підприємствами для виробничих потреб.

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Обов’язковою умовою здійснення зазначених вище видів діяльності, а також пасажирських перевезень є забезпечення персоналу, водіїв і пасажирів засобами індивідуального захисту, а також дотримання санітарних та протиепідемічних заходів.