Уряд дозволив працювати ветклінікам та зооаптекам під час карантину

Уряд дозволив працювати ветклінікам та зооаптекам під час карантину

Укрінформ
Кабінет міністрів України скасував раніше запроваджену на час карантину заборону на ветеринарну лікувально-профілактичну допомогу тваринам, а також оптову та роздрібну торгівлю ветпрепаратами і кормами.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Уряд погодився з ініціативою Держпродспоживслужби та зняв заборону на діяльність закладів ветеринарної медицини з надання послуг у сфері лікувальної допомоги тваринам, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними препаратами, кормами під час карантину", - йдеться у повідомленні.

Також знято обмеження на торгівлю пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом.

У пресслужбі зазначили, що рішення внести відповідні зміни до постанов Кабінету міністрів України №211 від 11 березня 2020 року та №215 від 16 березня 2020 року уряд ухвалив на своєму засіданні 25 березня.

Зняття обмежень на діяльність закладів ветеринарної медицини запобігатиме виникнення і розповсюдженню особливо небезпечних інфекційних захворювань серед домашніх та сільськогосподарських тварин, а також спалахів хвороб, спільних для людей і тварин, заявили у відомстві.

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А зняття обмежень на торгівлю пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом сприятиме своєчасному проведенню весняно-польових робіт в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 25 березня розширив перелік дозволених на період карантину видів діяльності, на які раніше було накладено заборону. Як зазначили в Мінекономіки, зокрема, знято заборону на оптову торгівлю харчовими продуктами.

Крім того, уряд пом’якшив умови пасажирських перевезень, які здійснюються підприємствами для виробничих потреб.

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Обов’язковою умовою здійснення зазначених вище видів діяльності, а також пасажирських перевезень є забезпечення персоналу, водіїв і пасажирів засобами індивідуального захисту, а також дотримання санітарних та протиепідемічних заходів.

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