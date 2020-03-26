В Україні розблокували реєстрацію антисептиків і дезінфекційних засобів

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив реєстрацію дезінфекційних засобів на підставі позитивних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Про це повідомляє пресслужба Українського клуба аграрного бізнесу (УКАБ).

«Кабінет міністрів України на своєму засіданні 25 березня затвердив постанову про внесення зміни до пункту 4 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів. Документом передбачається продовження можливості реєстрації дезінфекційних засобів на підставі позитивних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи до набрання чинності нових порядків дослідження специфічної активності, безпечності, якості (ефективності) дезінфекційних засобів та їх випробування на практиці, які вже розробляються Міністерством охорони здоров`я України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж 2018-2020 років компанії-виробники дезінфекційних засобів постійно стикаються з неможливістю здійснити державну реєстрацію дезінфекційних засобів. Тому повністю зупинений подальший комерційний обіг нових препаратів, що в умовах впровадження протиепідемічних заходів є неприпустимим.

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Тому вказана постанова оперативно врегулює проблемні питання реєстрації дезінфекційних засобів, що сприятиме надходженню на ринок України необхідної кількості ефективних, якісних та безпечних дезінфекційних засобів.

Наголошується, що УКАБ очікує якнайшвидшого набрання чинності постанови. Наступним кроком має бути дозвіл на подання документів для реєстрації дезінфекційних засобів у режимі онлайн, а також якнайшвидше оприлюднення всіх вимог до подачі таких документів.