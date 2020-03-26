Лікарі “Феофанії” консультують хворих українців в Ухані онлайн

Українці, у яких в умовах суворої ізоляції у китайському місті Ухань виникли проблеми зі здоров’ям, отримують відеоконсультації лікарів клінічної лікарні «Феофанія».

Про це повідомило Посольство України в Китаї.

Зазначається, що місто Ухань, попри спад останніми тижнями епідемії та кількості хворих, наразі залишається в умовах суворого карантину: населенню забороняється виходити на вулиці, робота громадського транспорту призупинена, медичні заклади не приймають відвідувачів без нагальної потреби тощо.

«У цьому місті у надзвичайно складних умовах ізоляції опинилося близько 50 наших співвітчизників. У кількох громадян України, ізольованих у місті Ухань, виникли проблеми зі здоров’ям. На заклик про допомогу українцям миттєво відгукнулися лікарі клінічної лікарні «Феофанія». Вони надають онлайн-консультації нашим співвітчизникам за допомогою стільникового відеозв’язку», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, місто Ухань провінції Хубей, в якому проживає 11 млн людей, 23 січня закрили на карантин у зв’язку зі стрімким поширенням епідемії вірусу Covid-2019.

Загалом у світі станом на ранок 26 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу становить 472 109. З них 114 870 осіб хворіли та вже одужали. Померли від коронавірусу 21 308 осіб.

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В Україні станом на ранок 26 березня зафіксовано 156 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.