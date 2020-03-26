Венедіктова обговорила з депутатами зміни до закону України "Про прокуратуру"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з народними депутатами пропозиції змін до закону України "Про прокуратуру".

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"У середу, 25 березня 2020 року, в Офісі генерального прокурора відбулася робоча зустріч генерального прокурора Ірини Венедіктової з групою народних депутатів України, під час якої обговорили проєкт закону України «Про внесення змін до закону України "Про прокуратуру" щодо підвищення ефективності діяльності органів прокуратури", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що генеральний прокурор підтримала пропозицію народних депутатів стосовно відновлення класних чинів прокурорів.

"Нам потрібно подбати про честь прокурорського мундира. Такий крок поверне престиж органам прокуратури та стимулює працівників ще ефективніше виконувати свої професійні обов’язки. Класний чин символізує досвід, кваліфікацію та професійний шлях, який працівник пройшов в органах прокуратури", - підкреслила Венедіктова.

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Учасники зустрічі також обговорили порядок присвоєння та позбавлення класного чину прокурора.

За ініціативою законодавців, класні чини присвоюватимуться працівникам прокуратури відповідно до займаної посади та стажу роботи, уточнили в Офісі генпрокурора.