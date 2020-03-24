Венедіктова хоче, щоб НАБУ і САП цьогоріч повернули «корупційні» гроші з-за кордону

Генпрокурор Ірина Венедіктова хоче, аби 2020 рік став безпрецедентним у поверненні виведених активів з-за кордону.

Про це йшлося під час наради за участю керівництва Офісу генпрокурора, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро, інформує пресслужба відомства.

«2020 рік необхідно зробити прецедентним щодо повернення коштів до бюджету. Офіс генерального прокурора надаватиме усю необхідну допомогу НАБУ та САП, проте ефективність та результативність у цих кримінальних провадженнях – це зона відповідальності спеціально створених антикорупційних органів», - наголосила Венедіктова.

У ході зустрічі було заплановано розробити та реалізувати комплекс заходів, спрямованих на активізацію досудового розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних з корупційними злочинами високопосадовців.

В Офісі Генерального прокурора обговорили ефективність спільної роботи НАБУ і САП / Фото: gp.gov.ua

Під час наради директор НАБУ Артем Ситник та керівник САП Назар Холодницький обговорили проблемні питання ефективності спільної роботи відомств і шляхи їх вирішення.

Учасники наради констатували, що наразі заходи з відшкодування збитків, завданих державі корупційними злочинами, є недостатніми, а судова регресія щодо осіб, які вчинили корупційні злочини, не відповідає їх тяжкості.

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В ОГП поінформували, що найближчим часом відбудеться ще кілька робочих зустрічей, зокрема щодо розслідування кримінальних проваджень у банківській сфері та повернення, в рамках досудового розслідування, вкладів. До вказаних зустрічей, окрім правоохоронців, будуть також залучатися представники Національного банку, Фонду гарантування вкладів та Міністерства фінансів.