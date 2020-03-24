Зеленський затвердив Венедіктову у складі РНБО

Президент Володимир Зеленський затвердив генерального прокурора Ірину Венедіктову у складі Ради національної безпеки й оборони.

Відповідний указ №107/2020 опублікований на сайті глави держави", - зазначається в документі.

"Затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Венедіктову Ірину Валентинівну — генерального прокурора", - зазначається в документі.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 березня дала згоду на призначення Ірини Венедіктової генпрокурором. Того ж дня Президент Володимир Зеленський підписав указ про її призначення генпрокурором.