Мінцифри та МОЗ просять операторів зробити СМС-розсилку щодо коронавірусу

Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство охорони здоров’я України звернулися до операторів мобільного зв’язку з проханням зробити розсилку інформаційних повідомлень щодо коронавірусу своїм абонентам.

Про це Мінцифра повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Безпека та здоров’я громадян – пріоритети діяльності державних органів у період епідемії. Тому Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров’я звернулися до операторів мобільного зв’язку з проханням зробити розсилку інформаційних повідомлень своїм абонентам", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що вже було дві СМС-розсилки: для всіх абонентів операторів, та для таких, що перебували у роумінгу в країнах, де були виявлені численні випадки інфікування коронавірусом. У Мінцифри планують і надалі користуватись цим зручним інструментом, який дозволяє вчасно інформувати громадян та закликати дотримуватись режиму карантину.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу, 25 березня, запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.