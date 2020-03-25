Кабмін виділив 140 мільйонів на засоби захисту правоохоронців від коронавірусу

Кабмін вирішив виділити Міністерства внутрішніх справ з резервного фонду державного бюджету 140 мільйонів гривень на забезпечення правоохоронців засобами індивідуального захисту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєктом розпорядження передбачається виділити для системи органів МВС 140 мільйонів гривень для забезпечення їх засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемних заходів та санітарно-карантинного контролю в умовах пандемії, спричиненої поширенням коронавірусу Covid-19 на території України», - сказав під час доповіді міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Кабінет міністрів підтримав це рішення.

Як повідомлялося, станом на 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

З 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.