Денісова вимагає від РФ перевірити на коронавірус українських ув'язнених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо обстеження і тестування на коронавірус українських ув'язнених в РФ та окупованому Криму.

Про це український омбудсмен повідомила у Telegram.

"Всупереч взятим на себе Російською Федерацією міжнародним зобов'язанням, більшість з п'яти тисяч громадян України, які перебувають у пенітенціарних установах РФ та тимчасово окупованого Кримського півострова, не отримують належної медичної допомоги попри те, що входять до групи особливо не захищених від зараження коронавірусною інфекцією", - написала вона.

Денісова зауважила, що отримує звернення ув'язнених громадян України. "Наші співгромадяни скаржаться на неналежні умови тримання та ненадання відповідної медичної допомоги, що неприпустимо в умовах оголошеної пандемії коронавірусної інфекції Covid-19, адже пенітенціарні установи вважаються підсилювачами поширення інфекційних захворювань і є місцями з високим ризиком заражень", - наголосила вона.

У цьому зв'язку омбудсмен звернулась до російської колеги Тетяни Москалькової негайно вжити заходів, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я в умовах пандемії коронавірусної інфекції, з метою забезпечення прав ув'язнених громадян України.

"Зокрема, провести кваліфіковане обстеження з обов'язковим тестуванням на коронавірус, за результатами якого надати необхідну медичну допомогу відповідно до наявних діагнозів. Також вимагаю забезпечити належні умови утримання в місцях несвободи, щоб не допустити поширення і подальше інфікування утримуваних осіб", - наголосила вона.

Денісова також закликала представників міжнародної спільноти взяти на контроль ситуацію щодо забезпечення Російською Федерацію прав громадян України на життя та здоров’я в умовах місць несвободи, "аби не допустити фатальних наслідків для їх життя".

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, у світі зареєстровано 436 538 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.