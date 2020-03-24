Створення Музею сучасного мистецтва залишається пріоритетом - очільниця Мінкульту

Створення Музею сучасного мистецтва в Україні має бути пріоритетом для кожного міністра культури, так само як це було для ексміністра Володимира Бородянського.

Про це заявила т.в.о. міністра культури Світлана Фоменко в інтерв’ю «Лівому берегу».

«Він сильно лобіював це питання і визначив цей проєкт пріоритетним. Я не знаю, хто буде наступним міністром, але впевнена, що подібні речі повинні залишатися константою, а не змінюватись зі зміною міністра. Музей сучасного мистецтва має залишитись в пріоритетах. Це очевидно для багатьох. Для мене це вкрай очевидно», - підкреслила Фоменко.

Вона зазначила, що саме тому міністерство намагається залучити до співпраці профільний комітет Верховної Ради і Офіс Президента. «Щоб усі відчували свою причетність до створення музею. Щоб це була спільна історія і спільна перемога», - сказала т.в.о. міністра культури.

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За словами Фоменко, нині важливо створити юридичну особу: провести конкурс і обрати очільника інституції з визначеною стратегією розвитку музею, залучити пул людей, які зможуть працювати над створенням музею, і робити це не безкоштовно.

«Вони почнуть збирати фондову колекцію музею, визначати пріоритети, музеєфікувати сучасне мистецтво. Якщо ми просто продовжимо працювати в робочій групі, без очільника майбутнього музею, справа не зрушиться. У таких нових інституціях важливий лідер, щоб ця людина була сильною особистістю, здібною впливати на політичні рішення. Якщо це буде відома і авторитетна людина, вона зможе досягти хороших результатів», - переконана вона.

Водночас Фоменко додала, що виділені на створення музею 40 млн грн можуть бути доступні лише у грудні цього року через те, що «всі видатки розвитку, можливо, будуть використані для протидії коронавірусу».

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2019 року після формування уряду під керівництвом Прем’єр-міністра Олексія Гончарука Міністерство культури та Міністерство молоді та спорту були реорганізовані у Міністерство культури, молоді та спорту. Його очолив Володимир Бородянський, а Світлана Фоменко була призначена заступником глави цього відомства.

Верховна Рада 4 березня затвердила новий Кабмін на чолі із Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. МКМС вирішили знову реорганізувати. Міністерство молоді та спорту очолив Вадим Гутцайт, а посада міністра культури залишилася вакантною. 20 березня уряд поклав тимчасове виконання обов’язків міністра культури на Світлану Фоменко.