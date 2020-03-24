Укрзалізниця призначила ще два поїзди для евакуації українців з Польщі

АТ "Укрзалізниця" призначила ще два поїзди Інтерсіті+ для перевезення українців з Польщі (Перемишль).

Про це повідомляється на сайті Укрзалізниці 24 березня.

"Укрзалізниця призначила ще два швидкісний поїзди Інтерсіті+ Перемишль (Пшемисль) – Київ для надання допомоги українцям, котрі внаслідок карантинних обмежень не можуть самостійно перетнути кордон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перший поїзд №716/715 відправиться із Перемишля о 13:10 25 березня. Під час рейсу з Польщі поїзд зробить зупинку у Львові та прибуде до Києва о 22:17.

В Укрзалізниці додають, що другий поїзд №706/705 відправиться із Перемишля о 15:50 25 березня, також зробить зупинку у Львові й прибуде до Києва о 00:46 26 березня.

"Із Києва поїзди відправляться без пасажирів. Квитки на ці поїзди можливо купити тільки через онлайн-систему booking.uz.gov.ua. Бригада стюардів, яка обслуговуватиме поїзд, буде забезпечена усіма необхідними засобами захисту та дезінфекції", - додають в повідомленні.

В Укрзалізниці нагадують, що раніше відправили вже вісім спеціальних поїздів Інтерсіті+ Перемишль – Київ для перевезення із Польщі та Чехії громадян України, котрі внаслідок обмежувальних заходів не можуть самостійно перетнути кордон. Також поїзд «4 столиці», виконав спеціальний рейс для повернення додому українців, а також громадян Білорусі й балтійських країн.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Зокрема, вранці 23 березня Міністерство закордонних справ повідомило, що більше 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну і ще більш як 27 тис. очікують повернення.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня. В Україні з 12 год 24 березня закрили усі аеропорти, крім "Борисполя".

За даними МОЗ, в Україні станом на 13:00 24 березня зафіксовано 97 випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.