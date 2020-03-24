Німецькі літаки зможуть "підхоплювати" українців для евакуації - Кулеба

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Німеччини Гайко Маас обговорили координацію зусиль у протидії коронавірусу та можливість евакуації українців з-за кордону німецькими літаками.

Про це розповів глава українського МЗС за підсумками віртуального візиту в Німеччину під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішню розмову ми почали з протидії коронавірусу, з координації зусиль. Я вдячний німецькому колезі за те, що він підтримав наше прохання, щоб німецькі літаки могли підхоплювати, забирати наших громадян із віддалених куточків світу для їх перевезення до Німеччини, звідки Україна допомагатиме діставатися до їхньої вітчизни", - зазначив Кулеба.

За його словами, у домовленості щодо допомоги в евакуації українців німецькими літаками насамперед ідеться про Латинську Америку. "Ми обговорили алгоритм, за яким це працюватиме, і зараз наші посольства відправляють усі деталі", - пояснив міністр.

Він запевнив, що попри віртуальність візиту до Німеччини, вдалося провести повноцінні переговори з німецьким міністром і пройтися по всіх питаннях порядку денного."Коронавірус закриває кордони, але він не здатен закрити кордони для дипломатії, особливо коли йдеться про друзів і партнерів, якими є Україна та Німеччина", - підкреслив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив сьогодні перший в Європі віртуальний візит до Німеччини та провів переговори з федеральним міністром закордонних справ Гайко Маасом.