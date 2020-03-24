Уряд затвердив погодинну оплату медикам, які лікують пацієнтів з коронавірусом

Уряд затвердив пропозицію МОЗ щодо погодинної оплати праці медиків, які працюють з пацієнтами, зараженими коронавірусом.

Про це в ефірі 1+1 повідомив речник міністра охорони здоров’я України Артем Дехтяренко, коментуючи питання щодо ініціативи запровадити погодинну оплату праці медиків на час карантину.

«Подібна пропозиція не тільки обговорювалась, а й була схвалена вчора членами уряду на позачерговому засіданні Кабінету міністрів. Всі члени Кабінету міністрів підтримали ініціативу Іллі Ємця щодо запровадження погодинної оплати для лікарів і медичного персоналу, які працюють саме з пацієнтами, хворими на коронавірус. Зараз ми можемо говорити про те, що лікарі відчують підтримку держави не тільки на словах, але й справами», - заявив речник.

За словами Дехтяренка наразі лікарі знаходяться в епіцентрі хвороби, щодня ризикують власним життям, аби врятувати життя та здоров’я українців. Він також зазначив, що зарплата окремих медиків збільшиться втричі.

«Ми можемо говорити, що для деяких співробітників сфери охорони здоров’я підвищення зарплати може відбутися аж до трьох разів», - повідомив речник.

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Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.