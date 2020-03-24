У "Бориспіль" сьогодні прибудуть 18 рейсів з українцями

У міжнародний аеропорт "Бориспіль" 24 березня прибудуть 18 рейсів з українцями. Вже приземлився один літак з Шарм-Ель-Шейху (Єгипет).

Про це свідчить інформація на онлайн-табло міжнародного аеропорту "Бориспіль".

24 березня очікується прибуття міжнародних рейсів з Мюнхена (Німеччина), Копенгагена (Данія), Лондона (Велика Британія), Стокгольма (Швеція), Аліканте ( Іспанія), Праги (Чехія), Бове (Франція), Дубай (ОАЕ) - 2, Амстердама (Нідерланди), Відня (Австрія), Коломбо ( Шрі-Ланка), Брюсселя (Бельгія), Загреба (Хорватія), Стамбула (Туреччина), Франкфурта (Німеччина)

Також з "Борисполя" вранці відбулися вильоти до Дубай - 2, Праги, Мюнхена, Бове. Крім того, заплановані на виліт 24 березня рейси в Амстердам, Копенгаген, Стокгольм, Брюссель, Франкфурт, Баку (Азербайджан), Загреб, Дюссельдорф (Німеччина), Берлін (Німеччина).

Відповідно до інформації на онлайн-табло, на 24 березня у аеропорту "Бориспіль" не заплановано прильоту та вильоту жодного внутрішнього рейсу.

У міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського 24 березня скасовано всі рейси. Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту "Київ". Зокрема, статус "відмінено" зазначається щодо всіх рейсів - як за кордон, так і внутрішніх.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Зокрема, вранці 23 березня Міністерство закордонних справ повідомило, що більше 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну і ще більш як 27 тис. очікують повернення.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня. Глава уряду Денис Шмигаль також повідомив, що в Україні закриють усі аеропорти, крім "Борисполя".

За даними Worldometers, станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 381 744 випадки зараження коронавірусом, 102 429 осіб одужали і 16 558 померли.