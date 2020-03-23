Зеленський призначив стипендії дітям загиблих журналістів Веремія та Лабуткіна

Президент Володимир Зеленський призначив стипендії дітям журналістів В’ячеслава Веремія та Дмитра Лабуткіна, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків.

Відповідний указ №101/2020 опублікований на сайті глави держави.

"Призначити стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків", - зазначається в документі.

Президент, зокрема, призначив стипендії Максиму Веремію, 2009 року народження, синові журналіста В’ячеслава Веремія. Також стипендію призначено Кірі Лабуткіній, 2010 року народження, доньці журналіста Дмитра Лабуткіна.

Читайте також: Рада схвалила рекомендації слухань щодо безпеки діяльності журналістів

В’ячеслав Веремій - кореспондент газети "Вести", був убитий у центрі Києва в ніч проти 19 лютого 2014 "тітушками". Дмитро Лабуткін - український військовий кореспондент, загинув 16 лютого 2015 року під час боїв за Дебальцеве.

Фото: president.gov.ua