Зеленський призначив стипендії дітям загиблих журналістів Веремія та Лабуткіна

Зеленський призначив стипендії дітям загиблих журналістів Веремія та Лабуткіна

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив стипендії дітям журналістів В’ячеслава Веремія та Дмитра Лабуткіна, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків.

Відповідний указ №101/2020 опублікований на сайті глави держави.

"Призначити стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків", - зазначається в документі.

Президент, зокрема, призначив стипендії Максиму Веремію, 2009 року народження, синові журналіста В’ячеслава Веремія. Також стипендію призначено Кірі Лабуткіній, 2010 року народження, доньці журналіста Дмитра Лабуткіна.

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В’ячеслав Веремій - кореспондент газети "Вести", був убитий у центрі Києва в ніч проти 19 лютого 2014 "тітушками". Дмитро Лабуткін - український військовий кореспондент, загинув 16 лютого 2015 року під час боїв за Дебальцеве.

Фото: president.gov.ua

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