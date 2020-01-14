Рада схвалила рекомендації слухань щодо безпеки діяльності журналістів

Верховна Рада ухвалила постанову "Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення" (№2541).

Відповідне рішення підтримали 320 народних депутатів на засіданні у вівторок, 14 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, учасники слухань рекомендували Верховній Раді проводити щорічні парламентські слухання щодо стану безпеки журналістів і свободи слова в Україні; привести відповідальність за умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, а також за вбивство чи замах на вбивство журналіста, у відповідність із нормами Кримінального кодексу України, які захищають життя і здоров’я громадян.

Також Раді рекомендують передбачити у законодавстві України, що вчинення кримінальних правопорушень у зв’язку із перешкоджанням реалізації права на свободу вираження є обставиною, що обтяжує відповідальність; на законодавчому рівні надати захист діяльності громадянських журналістів (осіб, які збирають та поширюють суспільно важливу інформацію); збільшити строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за правопорушення, вчинені стосовно журналістів у зв'язку з їх професійною діяльністю; визначення понять «журналіст» та «журналістська діяльність» привести у відповідність до європейських стандартів у цій сфері; створити ефективний наглядовий орган, який буде мати необхідні повноваження для здійснення ефективного контролю та припинення порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, в тому числі журналістів.

Президенту України учасники слухань рекомендують активізувати зусилля уповноважених державних органів стосовно розслідування вбивств Георгія Гонгандзе, Павла Шеремета, Вадима Комарова, В’ячеслава Веремія, Олеся Бузини, припинення переслідування окупаційною владою Криму Миколи Семени та кримськотатарських громадських активістів; брати участь у парламентських слуханнях щодо стану безпеки журналістів і свободи слова в Україні.

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Генеральній прокуратурі пропонується визначити у керівництві особу, відповідальну за нагляд за розслідуванням злочинів, скоєних проти журналістів, а Міністерству внутрішніх справ - визначити у керівництві МВС та Національної поліції осіб, відповідальних за реагування і контроль за розслідуванням злочинів, скоєних проти журналістів.

Державному бюро розслідувань учасники слухань рекомендували визначити у керівництві ДБР розслідувань особу, відповідальну за контроль за розслідуванням злочинів, скоєних проти журналістів; приділяти особливу увагу бездіяльності та неналежному реагуванню уповноважених державних органів та їх посадових осіб на злочини, скоєні проти журналістів.

Крім того, Верховна Рада постановила заслухати звіти міністра внутрішніх справ України, генерального прокурора, голови Національної поліції України, директора Державного бюро розслідувань про стан розслідування кримінальних справ, порушених за фактами перешкоджання професійній діяльності журналістів та загибелі журналістів, на слуханнях у Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова у травні 2020 року.

Кабінету міністрів доручено до 1 червня 2020 року поінформувати Верховну Раду про стан реалізації рекомендацій парламентських слухань, схвалених цією постановою.

Як повідомляв Укрінформ, парламентські слухання "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення» пройшли у Верховній Раді 6 листопада 2019 року.