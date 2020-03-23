Пенсії та комуналка: уряд вирішує, як допомогти людям похилого віку

Міністерство охорони здоров’я закликає людей похилого віку залишатися вдома, водночас уряд відпрацьовує механізми соціального забезпечення таких категорій людей.

Про це на брифінгу у понеділок, 23 березня, сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Карантин спрямований на обмеження мобільності населення. У першу чергу закликаю людей старшого та похилого віку не виходити за межі своїх житлових приміщень. Залишайтеся вдома, це рятує вам життя. Сьогодні було кілька нарад Кабінету міністрів, також була селекторна нарад під головування Президента України. Питання щодо того, як вам оплачувати комунальні послуги, як вам отримувати пенсію, як вам будуть доставлятися харчові продукти - це все є на контролі уряду. Уряд зробить все можливе, щоб унеможливити вас від інфікування. До вас також є одне прохання - залишайтеся вдома", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус у світі Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

В Україні, за даними МОЗ, станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, наразі коронавірусна хвороба виявлена: у Чернівецькій області - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 5 випадків, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківській області - 5 випадків (1 летальний), Львівській області -2 випадки, Тернопільській області - 1 випадок, Черкаській області - 1 випадок, у м. Києві - 29 випадків.