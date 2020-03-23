Закарпаття направлятиме у всі області дані про громадян, які повертаються з ЄС

Із Закарпатської ОДА в регіони направили тисячі документів-зобов'язань про самоізоляцію від громадян, котрі перетнули кордон України з ЄС в Закарпатській області.

Про це на своїй сторінці у Facebоok написав заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк.

“Сьогодні тисячі зобов'язань про карантин і анкет громадян України, які прибули з країн ЄС через пункти пропуску на Закарпатті та транзитом виїхали в інші регіони, будуть направлені в штаби тимчасових протиепідеміологічних комісій ОДА по всій Україні”, - написав він.

З його слів, кризовий центр при Закарпатській ОДА з каналами цифрового зв’язку вже забезпечив оперативною та актуальною інформацією майже всі регіони України, які завдяки цілодобовій, кропіткій праці членів центру мають можливість відслідковувати та супроводжувати кожну окрему людину, яка перетнула кордон і вирушила через Закарпаття на місця постійного проживання.

Шинкарюк зауважив, що це критично важливі дані, які необхідні для контролю, аналізу, попередження, виявлення і припинення розповсюдження інфекції в кожному населеному пункті від маленького села до мегаполісу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.