Для повернення українців запланували спецрейси з Північної Америки та Індії – МЗС

Авіакомпанії SkyUp Airlines та МАУ здійснять спеціальні рейси з Північної Америки (Нью-Йорк, Торонто) та Індії (Делі).

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook.

"Заплановані спеціальні авіарейси авіакомпаній SkyUp Airlines та МАУ з віддалених регіонів – Північної Америки (Нью-Йорк, Торонто) та Індії (Делі)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що квитки за можна придбати на сайтах авіакомпаній: SkyUp і МАУ.

У МЗС підкреслили, що важливо встигнути придбати квитки на найближчі дні.

"Усе більше країн запроваджують більш суворі карантинні заходи, що скоро може повністю унеможливити здійснення будь-яких пасажирських рейсів на невизначений термін", - нагадали в МЗС.

Українців закликають також залишатися на зв'язку з посольствами та консульствами України у відповідних країнах, слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках МЗС і Міністерства інфраструктури, авіакомпаній Skyup та МАУ.