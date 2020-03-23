МЗС перевіряє інформацію про захоплення в полон семи українських моряків у Гвінейській затоці

Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію щодо нападу піратів на судно MSC Talia F у Гвінейській затоці і захоплення в полон семи українських моряків.

Про це Укрінформу повідомив у понеділок, 23 березня, директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

«Причетні закордонні дипломатичні установи отримали завдання максимально оперативно зібрати усю інформацію щодо цієї морської пригоди. Встановлюємо контакт з судновласником», - зазначив він.

Погорельцев додав, що станом на 10 год. офіційного підтвердження інформації, що в полон потрапили семеро українських моряків ще немає, і запевнив, що Департамент консульської служби МЗС тримає цю ситуацію на контролі.

Як повідомляли ЗМІ, пірати напали на судно MSC Talia F у Гвінейській затоці. Зазначається, що всього на борту судна перебували 17 членів екіпажу. Під час нападу пірати взяли в полон сімох моряків. За попередньою інформацією, всі захоплені - громадяни України.

Контейнеровоз прямував з порту Ломе в порт Лібревіль. У Гвінейській затоці біля берегів Африки на судно напали пірати.

Наразі доля взятих в полон невідома.