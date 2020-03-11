Українського моряка звільнили з полону піратів — Кулеба
Про це він написав у Twitter.
"Україна своїх не кидає... Після переговорів екіпаж звільнили. Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім'єю. Вітаю з поверненням", — розповів Кулеба.
Повернення членів екіпажу стало можливим завдяки діям компанії-судновласника та дипломатів посольства України в Греції.
Україна своїх не кидає.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2020
20.02 поблизу Нігерії пірати викрали 10 членів екіпажу ⛴“Alpine Princess”. Зокрема, громадянина України.@UKRinGRC і судноплавна компанія відпрацювали. Після переговорів екіпаж звільнили. Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім’єю. Вітаю з поверненням!
Нагадаємо: 20 лютого біля берегів Нігерії пірати атакували танкер Alpine Penelope, що прямував з Нідерландів до Лагосу. В результаті у полон були захоплені 10 членів екіпажу судна, серед яких один громадянин України.