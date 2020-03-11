Українського моряка звільнили з полону піратів — Кулеба

Українського моряка звільнили з полону піратів — Кулеба

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про звільнення членів екіпажу судна Alpine Penelope, включно з українським моряком, захоплених піратами біля берегів Нігерії.

Про це він написав у Twitter.

"Україна своїх не кидає... Після переговорів екіпаж звільнили. Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім'єю. Вітаю з поверненням", — розповів Кулеба.

Повернення членів екіпажу стало можливим завдяки діям компанії-судновласника та дипломатів посольства України в Греції.

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Нагадаємо: 20 лютого біля берегів Нігерії пірати атакували танкер Alpine Penelope, що прямував з Нідерландів до Лагосу. В результаті у полон були захоплені 10 членів екіпажу судна, серед яких один громадянин України.

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