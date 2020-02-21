Українця захопили пірати біля берегів Нігерії - МЗС

Біля берегів Нігерії внаслідок піратського нападу на судно 20 лютого захоплено десятьох членів екіпажу, один з яких є громадянином України.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Посольство України в Греції повідомляє про піратський напад на судно Alpine Penelop (прапор Ліберії), що стався на світанку 20 лютого поблизу берегів Нігерії. В результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі 10 членів екіпажу судна, серед яких один громадянин України", - зазначив він.

Погорельцев поінформував, що компанія-судновласник створила оперативну групу з визволення членів екіпажу. "Переговорами будуть займатися професійні «перемовники». Посольство України в Греції підтримує зв’язок з компанією-судновласником. З родичами українського моряка встановлено контакт", - повідомив він.

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Директор департаменту запевнив, що справа перебуває на контролі Посольства України в Греції та Департаменту консульської служби МЗС.

Фото: VesselFinder