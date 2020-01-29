Український моряк зник з борту іноземного судна

Родичі та активісти просять допомогти у розшуку українського моряка, зниклого з борту судна, яке прямувало з Нігерії до США.

Про це повідомляє благодійна організація "Фонд допомоги морякам "Ассоль".

"До нас звернулися родичі моряка, громадянина України, який, за їхнім повідомленням, зник з борту судна у п'ятницю 24.01.2020. Точно відомий менеджер - компанія Green Reefers (Норвегія)", - вказується в повідомленні.

Як зазначається, ідеться про Євгена Масленникова, 1983 р. н.

Уточнюється, що, за інформацією від матері моряка та на підставі фото Євгена із соцмереж, інцидент стався на судні Green Italia, яке здійснювало рейс під прапором Багамських островів з Нігерії до США.

Фонд "Ассоль" зазначив, що звернувся до дипломатичних служб України та надає правову підтримку родичам.