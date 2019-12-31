Біля берегів Камеруну пірати напали на танкер, серед викрадених моряків - українець

Біля берегів Камеруну 30 грудня пірати напали на танкер Happy Lady, були викрадено вісьмох з 28 членів екіпажу, серед яких є один українець.

Про це повідомляє Maritime Bulletin.

«Танкер Happy Lady зазнав нападу близько 23:00 30 грудня», - йдеться в повідомленні.

Напад стався на південному заході Лімбе, де танкер стояв на якорі з листопада.

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8 з 28 членів екіпажу було викрадено, серед них 5 греків, 2 філіппінці і 1 українець.

Крім того цього ж дня пірати напали ще на два кораблі біля Камеруну - DROGBA і VINALINES MIGHTY. Атаки відбили нігерійські збройні групи безпеки.