Пірати викрали 19 моряків поблизу узбережжя Нігерії
Укрінформ
Морські пірати викрали 19 членів екіпажу нафтового танкера поблизу узбережжя Нігерії.
Про це Xinhua повідомили у Нігерійській морській та безпековій адміністрації.
Зазначається, що під час нападу на борту судна перебувало 28 осіб, однак дев’ятьох з них пірати залишили в безпеці. Вони також не завдали жодних пошкоджень танкеру.
Інцидент відбувся у 77 морських милях від узбережжя острова Боні, де відвантажується велика частина нігерійської нафти.
Національності викрадених моряків поки що залишаються невідомою.
У Нігерійській морській та безпековій адміністрації запевнили, що докладають зусиль до звільнення моряків та працюють над підвищенням безпеки мореплавства у країні.