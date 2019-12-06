Пірати викрали 19 моряків поблизу узбережжя Нігерії

Морські пірати викрали 19 членів екіпажу нафтового танкера поблизу узбережжя Нігерії.

Про це Xinhua повідомили у Нігерійській морській та безпековій адміністрації.

Зазначається, що під час нападу на борту судна перебувало 28 осіб, однак дев’ятьох з них пірати залишили в безпеці. Вони також не завдали жодних пошкоджень танкеру.

Інцидент відбувся у 77 морських милях від узбережжя острова Боні, де відвантажується велика частина нігерійської нафти.

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Національності викрадених моряків поки що залишаються невідомою.

У Нігерійській морській та безпековій адміністрації запевнили, що докладають зусиль до звільнення моряків та працюють над підвищенням безпеки мореплавства у країні.