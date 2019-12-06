В результаті вибуху нафтопроводу у Нігерії загинула людина

Унаслідок вибуху нафтопроводу в столиці Нігерії - Лагосі - загинула щонайменше одна людина.

Про це Xinhua розповів речник Національного агентства з надзвичайних ситуацій Нігерії Ібрагім Фарінлоє.

“Двоє людей були залучені до інциденту. На жаль, одна особа загинула, але друга вижила”, - сказав Фарінлоє.

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За його інформацією, причиною вибуху стала аварія, а не робота злодіїв, як під час попередніх подібних випадків. До місця інциденту вже прибули співробітники правоохоронних органів, триває розслідування.

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Xinhua нагадує, що у липні унаслідок вибуху нафтопроводу в околицях Лагоса загинуло 12 осіб. Нігерійські нафтопроводи часто стають жертвою вандалів, які намагаються вкрасти нафту, чим провокують вибухи.