Українців з Бразилії вивезе польська авіакомпанія LOT – Дещиця

Група громадян України повернеться додому з Бразилії транзитом через Варшаву завдяки домовленостям українських дипломатів з МЗС Польщі та авіакомпанією LOT.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

“Вже вирішено питання, що 19 громадян України прилетять 25 березня з Ріо-де-Жанейро до Варшави польським літаком. Ми домовляємося, щоб у той же день спецрейсом авіакомпанії SkyUp вони полетіли до Києва”,- повідомив дипломат.

Він зауважив, що зараз уряд Польщі спільно з авіакомпанією LOT проводить операцію “Політ додому” (LOTdodomu) з метою повернення поляків на батьківщину у зв’язку з епідемією коронавірусу.

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За досягнутою домовленістю, LOT також забиратиме українських громадян з віддалених точок планети, куди здійснюють рейси польські літаки - якщо на борту будуть вільні місця. Йдеться про країни Латинської Америки, Південної Азії, Африки, куди не літають літаки українських авіаліній.

Дещиця зазначив, що це питання вирішуватиметься у співпраці посольства України з посольствами Польщі у таких країнах.

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За даними польської сторони, в рамках акції LOTdodomu до Польщі вже повернулися понад 20 тис. осіб, ще майже 50 тис. висловили таке бажання. Спецрейси здійснюються на комерційній основі. Квитки з країн Європи коштують 400-800 злотих (2,6-5,2 тис. грн), з віддалених регіонів світу - 1,2-2,4 тис. злотих (7,8-15,6 тис. грн).