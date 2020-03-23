Більш як 200 українців прилетіли з Варшави до Києва

У неділю ввечері спецрейсом авіакомпанії SkyUp 206 громадян України повернулися з Варшави до Києва.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця, який супроводжував співвітчизників у варшавському аеропорту.

“Зареєструвалися на літак 215 пасажирів, а полетіли цим спецрейсом 206 українців”,- повідомив дипломат.

Він додав, що дев'ять осіб з невідомих причин відмовилися від польоту.

Дещиця зауважив, що цей спецрейс мав відбутися в суботу, але SkyUp його несподівано скасувала, про що пасажири дізналися безпосередньо перед реєстрацією. Відтак частина українців поїхала ночувати до близьких та знайомих у Варшаві. Для решти українські дипломати знайшли готель, забезпечили їх їжею та водою. А також допомогли двом співвітчизникам, які терміново потребували спеціальних ліків.

За словами посла, ще два спецрейси SkyUp з Варшави до Києва мають відбутися 23 і 25 березня.

Читайте також: Для евакуації українців з Польщі призначили додатковий потяг

Окрім того, дипломат поінформував, що 23 березня з Перемишля до Києва вирушить спецпотяг з українцями.

“Ми також через соцмережі звернулися до громадян України, щоб вони підтвердили, чи є зацікавлення у потягу з Перемишля на 25 березня. Якщо буде таке зацікавлення, то ми звертатимемося до Укрзалізниці з приводу організації такого потягу”, - додав Дещиця.

Як повідомлялося, у зв'язку з пандемією коронавірусу з 15 березня Польща закрила кордони для в'їзду іноземців і скасувала міжнародні залізничні, авіаційні та автобусні перевезення. 16 березня кордони для іноземців закрила Україна.

Фото надані Посольством України у Польщі