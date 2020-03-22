Поліція контролюватиме самоізоляцію громадян, які повернулись з-за кордону

Епідеміологи разом з Національною поліцією перевірятимуть дотримання самоізоляції всіх, хто повертається в Україну з-за кордону.

Про це на пресбрифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перший літак вчора приземлився з Іспанії, 215 пасажирів, вчора всі вони були протестовані експрес-тестами. Всі вони підписали згоду на добровільну ізоляцію на 14 днів. Ми в МОЗ, постановою головного державного санітарного лікаря, підписання такої згоди про самоізоляцію, а також видачу пам'ятки про самоізоляцію зробили обов'язковим протиепідемічним заходом для того, щоб стримати поширення коронавірусної хвороби",- сказав Ляшко.

З його слів, всі документи передаються в базу для епідеміологів. Епідеміологи спільно з Національною поліцією України відпрацьовуватимуть кожний контакт і кожну згоду про самоізоляцію.

"В разі порушення підписаної згоди, будемо ініціювати притягнення цих людей до адміністративної відповідальності", - зауважив Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 17 березня ухвалила закон №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)".

Цей закон, зокрема, передбачає, що порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями, тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.