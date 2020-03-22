Поради для українців, які повертаються з-за кордону

Громадяни, які повертаються з країн, де були зафіксовані випадки Covid-19, мають переконатись, що перед посадкою у транспортний засіб не мають ознак респіраторних захворювань, а вже після повернення в Україну суворо дотримуватись режиму самоізоляції.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Кожен громадянин України, який повертається з країни, де були зафіксовані випадки Covid-19, має пройти необхідні контрольні процедури при перетині кордону. Не менш важливо уважно стежити за станом свого здоров’я, адже ваша відповідальна поведінка може захистити життя сотень люде", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ закликали кожного громадянина України, який повертається з-за кордону, до планування повернення на територію України та перед посадкою у транспортний засіб переконайтеся, що у вас не підвищена температура і немає ознак респіраторних захворювань. Не намагайтеся збити температуру або приховати інші симптоми, а негайно зверніться за медичною допомогою. Після повернення в Україну суворо дотримуйтеся режиму самоізоляції, щоб убезпечити себе і близьких.

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Самоізоляція передусім означає, що ви впродовж щонайменше 14 днів уникаєте будь-яких контактів з іншими людьми, щоб зменшити ризик зараження. Неприпустимі контакти віч-на-віч ближче ніж 1,5 метра та довше 15 хвилин. Єдиний виняток – звернення за меддопомогою. При будь-яких симптомах хвороби зателефонуйте своєму сімейному лікареві або лікарці і дотримуйтесь подальших рекомендацій.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10:00 22 березня зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.