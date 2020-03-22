Втрата нюху та смаку: британські лікарі назвали нові симптоми коронавірусу
Про це повідомляє Sky News.
"Ми виявили нові симптоми (втрата нюху та смаку), це може означати, що людям без інших симптомів, але з втратою цих відчуттів, можливо, доведеться самоізолюватися для зменшення ризику поширення вірусу", - йдеться у заяві британського співтовариства отоларингологів.
Чинні інструкції системи охорони здоров'я в Англії говорять про те, що висока температура або постійний кашель - єдині симптоми, маючи які, варто вдатись до самоізоляції щоб зупинити поширення вірусу Covid-19.
Як зазначається у заяві лікарів, пацієнти можуть не мати ніяких значних симптомів, наприклад, кашлю або підвищеної температури, але в них може спостерігатися втрата нюху або смаку, що вказує на те, що вірус перебуває у носовій порожнині.
Як повідомлялося, станом на ранок 22 березня вірусом SARS-CoV-2 у світі інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали.
Фото: АА