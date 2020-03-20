В Україні 80% людей перенесуть коронавірус в легкій формі - Ляшко

В Україні 80% людей зможуть перенести коронавірусну хворобу в легкій формі.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В першу чергу я прошу не панікувати, 80% людей, які захворіють на коронавірусну хворобу перенесуть її в легкій формі. Можливо навіть на ногах. Тому ми просимо зараз залишатися вдома, зменшити мобільність, при перших симптомах недуги викликати лікаря", - сказав Ляшко.

За його словами, наразі планується, щоб лікарі, окрім екстренної медичної допомоги, могли виїждати додому та проводити скринінгове медичне тестування, а також будуть забезпечувати медикосанітарне спостереження.

Він зазначив, що наразі відпрацьовується можливість додаткового залучення студентів 5-6 курсів, а також інтернів, які наразі перебувають в карантині, для підсилення медиків.

"Оці превентивні заходи допоможуть забезпечити можливість надання медичної допомоги тим групам людей, які найбільше цього потребуватимуть. За статистикою, яка є сьогодні в Італії, Іспанії, ми дивимося, що близько 5-7 відсотків, це ті люди, які захворіли на коронавірусну хворобу, вони будуть потрапляти до відділень інтенсивної терапії, де їм потрібно надавати висококваліфіковану медичну допомогу. І саме на цей госпітальний етап ми спрямовуємо усі зусилля для того, щоб врятувати наших українців в разі масового поширення коронавірусу", - додав Ляшко.

В Україні станом на 22:00 20 березня підтверджено 40 випадків Covid-19.