Люди похилого віку є найбільш вразливими до коронавірусу — Ляшко

Люди похилого віку перебувають у групі найбільшого ризику щодо коронавірусної хвороби.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Давайте потурбуємося про наших батьків та дідусів, про людей похилого віку. Це найбільша група ризику, саме їм потрібно зараз самоізолюватися, їм потрібно зменшити мобільність, і вивести з під можливого інфікування, оскільки на території України короновірусна хвороба циркулює, корона вірусна хвороба зареєстрована", - сказав він.

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Ляшко зазначив, що впродовж цієї доби зареєстрували три нових випадки коронавірусу в Україні, до областей в яких було зареєстровано попередньо 26 випадків додалися Харківська та Львівська область.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20:00 20 березня підтверджено 29 випадків Covid-19.