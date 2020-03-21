Через COVID-19 українська антарктична експедиція повернулася до Києва

Через COVID-19 українська антарктична експедиція повернулася до Києва

Укрінформ
Через пандемію COVID-19 команда 25-ї Української антарктичної експедиції, що кілька днів тому вирушила на станцію "Академік Вернадський", не змогла дістатися Антарктиди й змушена була повернутися в Київ.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство освіти та науки.

"Через пандемію COVID-19 команда 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), що кілька днів тому вирушила на станцію "Академік Вернадський", не змогла дістатися Антарктиди й змушена була повернутися в Київ", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, під час поїздки команда була максимально захищена від коронавірусу – всіх забезпечили респіраторами, окулярами, антисептиками тощо. Всі пройшли навчання за рекомендаціями ВООЗ щодо профілактики коронавірусної інфекції.

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Зараз члени експедиції почуваються добре, після приземлення літака вони пройшли температурний скринінг. Попри це, весь склад експедиції добровільно поїхав на тимчасову обсервацію, а наступного тижня всім буде зроблено лабораторний тест на коронавірус.

Тим часом МОН та Національний антарктичний науковий центр у тісній співпраці з МЗС та постійним представництвом України у Республіці Чилі шукають шляхів, щоб доправити експедицію на станцію "Академік Вернадський". 25-та УАЕ має змінити своїх колег, які працюють на цій станції вже близько року.

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