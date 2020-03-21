Через COVID-19 українська антарктична експедиція повернулася до Києва

"Через пандемію COVID-19 команда 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), що кілька днів тому вирушила на станцію "Академік Вернадський", не змогла дістатися Антарктиди й змушена була повернутися в Київ", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, під час поїздки команда була максимально захищена від коронавірусу – всіх забезпечили респіраторами, окулярами, антисептиками тощо. Всі пройшли навчання за рекомендаціями ВООЗ щодо профілактики коронавірусної інфекції.

Зараз члени експедиції почуваються добре, після приземлення літака вони пройшли температурний скринінг. Попри це, весь склад експедиції добровільно поїхав на тимчасову обсервацію, а наступного тижня всім буде зроблено лабораторний тест на коронавірус.

Тим часом МОН та Національний антарктичний науковий центр у тісній співпраці з МЗС та постійним представництвом України у Республіці Чилі шукають шляхів, щоб доправити експедицію на станцію "Академік Вернадський". 25-та УАЕ має змінити своїх колег, які працюють на цій станції вже близько року.