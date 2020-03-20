МОЗ залучатиме студентів-медиків на допомогу лікарям

Міністерство охорони здоров’я планує залучати студентів медични

х університетів та інтернів для допомоги лікарям у боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз відпрацьовується можливість залучення додатково на допомогу лікарям, студентів-медиків 5-6 курсів, а також інтернів, які наразі перебувають на карантині", - сказав Ляшко.

Він зазначив. що превентивні заходи допоможуть забезпечити можливість надання медичної допомоги тим групам людей, які найбільше цього потребуватимуть.

Станом на 22:00 20 березня в Україні підтверджено 40 випадків COVID-19.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.