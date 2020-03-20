Сьогодні з Франції повернуть першу групу українців – посольство

На п'ятницю, 20 березня, запланований чартерний рейс із Франції, що перевезе першу групу українських громадян, із числа тих 1200, які не могли повернутися до України через карантинні заходи, пов’язані з пандемією коронавірусу.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив керівник відділу консульсько-правових питань посольства України у Франції Микола Собко.

«На сьогодні до списків посольства України внесено дані 1200 українських громадян України, які потребують повернення в Україну та з об’єктивних причин не змогли це зробити до 17 березня», - констатував дипломат.

Зокрема, у п'ятницю, о 22.20, з міжнародного аеропорту ім. Шарля де Голля буде виконано перший чартерний (нерегулярний) рейс авіакомпанією «Міжнародні Авіалінії України», який відбуде за маршрутом Париж-Київ з першою групою українських громадян.

Він також додав, що решту українських громадян буде повернуто найближчими днями.

«Для забезпечення повернення українських громадян до України, зокрема, з Франції, Посольство України забезпечило цілодобове функціонування «гарячої лінії» та інших телефонних ліній установи для опрацювання телефонних дзвінків, надання інформаційної підтримки та допомоги нашим співвітчизникам. Щоденно опрацьовувалися сотні дзвінків та електронних повідомлень, формувалися списки громадян України, які потребували повернення на батьківщину. Активно використовувалася платформа соціальних мереж для комунікації та поширення відповідної інформації в українській громаді», - розповів про ситуацію дипломат.

Він наголосив, що, незважаючи на дистанційну форму роботи французьких міністерств та відомств (через запроваджений у Франції режим карантину – ред.), консулами посольства проводилися щоденні консультації з французькими партнерами для узгодження нагальних питань, пов’язаних з перебуванням українців у Франції, їх повернення в Україну.

У Посольстві повідомили, що повернення українців забезпечується авіакомпаніями SkyUp та «Міжнародні авіалінії України».

Собко також додав, що саме українські авіакомпанії забезпечать повернення французьких громадян із України до Франції в умовах закриття та обмежень транспортних сполучень в Європі та у світі, спричинених пандемією коронавірусу.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.

Країни Європи запровадили низку карантинних заходів, щоб обмежити поширення коронавірусу. Зокрема, були закриті кордони.