Із Перемишля вирушив іще один потяг у Київ, повертаються 614 українців

Ще 614 громадян України виїхали потягом, який є четвертим рейсом Укрзалізниці з Перемишля до Києва 20 березня.

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook.

"Гарні новини! Ще 614 українських громадян виїхали з Польщі потягом. Це вже четвертий рейс Укрзалізниці з Перемишля до Києва за сьогодні", - ідеться в повідомленні.

За даними МЗС, загалом ці рейси допомогли дістатися до України 2402 громадянам.

Ще один рейс з Перемишля заплановано на вечір.

Як повідомляв Укрінформ, за даними посла України у Польщі Андрія Дещиці, усі потяги, які вже виїхали, або виїзд яких планується найближчим часом з Перемишля до України, переповнені.

Першим нічним потягом “Укрзалізниці” о 02:30 (за місцевим часом) з Перемишля в Україну вирушило 740 осіб, які раніше прибули з Чехії польським потягом PKP Intercity. Крім того, в цей потяг у Перемишлі вдалося підсадити ще 20 осіб, які раніше не мали на нього викуплених квитків. На інші чотири потяги “Укрзалізниці” (05:30, 10:30, 13:10 та 15:30) з Перемишля також було продано всі квитки.