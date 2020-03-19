Посол радить українцям вертатися з Німеччини автобаном А1 і не зупинятися в Австрії

Після відкриття Угорщиною свого кордону з Австрією багато українців з сусідньої Німеччини на авто та автобусах намагаються дістатися України.

Посол України в Австрії Олександр Щерба рекомендує мати повний бак пального та їхати автобаном Мюнхен-Зальцбург (в Австрії – А1), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Шановні громадяни України, які намагаються автівкою дістатися в Україну з Німеччини через Австрію та Угорщину! При в’їзді в Австрію важливо, щоб австрійська поліція побачила і повірила, що ви їдете транзитом і не будете ніде зупинятися!" - написав посол на своїй сторінці у Facebook, де він регулярно публікує поради щодо кращого проїзду та оновлення ситуації.

За його словами, важливо, щоб в українських автомобілістів був "повний бак бензину, ввічливий тон та здоровий і не надто голодний вигляд, а також готовність пояснити поліцейському, що ви їдете через Угорщину в Україну і ніде в Австрії зупинятися не будете".

Дипломат поінформував, що австрійсько-угорський кордон відкритий (в точці Нікельсдорф) з 21:00 до 5:00, а німецько-австрійський кордон для невантажних перевезень не закривався.

Водночас, Щерба повідомив, що багато українських автомашин, які хочуть в’їхати з Німеччини до Австрії, завертають назад. У цьому зв’язку на пункт перетину для з’ясування ситуації поїхав почесний консул України у Зальцбурзі.

"Шановні автомобілісти! Їдьте автобаном А1 Мюнхен-Зальцбург. Пробки нема. Українців пропускають! Не їдьте через Пассау", - йдеться у останньому дописі-рекомендації українського посла.

Читайте також: Українські заробітчани не поспішають виїжджати з Польщі через коронавірус

Як відомо, напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба провів перемовини з угорським колегою Петером Сіярто, за результатами яких було досягнуто домовленість про те, що Угорщина надасть транзит громадянам України, які на автобусах і авто "застрягли" на кордонах з Австрією та Хорватією.

Як повідомляв Укрінформ, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку з поширенням коронавірусу ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.